When Will Walmart Accept Apple Pay? Here’s the Alleged Tap-to-Pay Rollout Date for Every State

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After years of shoppers asking “Does Walmart take Apple Pay?”, the answer is finally changing.

Walmart has officially announced plans to roll out Tap to Pay at Walmart and Sam’s Club stores across the United States, opening the door for contactless payment options including Apple Pay, Google Pay, contactless cards, phones and smartwatches.

The rollout is officially beginning August 24, 2026, at select locations, with Walmart planning to expand Tap to Pay to all U.S. Walmart and Sam’s Club locations by the end of 2026.

But exactly when will Apple Pay be available at Walmart in your state?

That’s where things get a little less official.

An alleged Walmart Tap to Pay rollout schedule circulating online claims to reveal when the feature will reach each state. Walmart has not confirmed these individual state rollout dates, so the schedule below should be considered unconfirmed until the company provides additional details.